A AXA no Brasil apresenta sua campanha anual “Super Novembro”, que terá início na última segunda-feira (03). Neste ano, a iniciativa traz ações com foco em gerar mais oportunidades de negócios para os corretores, condições comerciais atrativas para clientes, além de prêmios. A campanha é válida durante todo o mês, com regulamento completo disponível no Portal do Corretor.

Para as empresas, o grande destaque é a condição especial de pagamento do Seguro Empresarial, que poderá ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Além do parcelamento facilitado, os clientes que contratarem o Seguro Empresarial também receberão um benefício exclusivo: 60% de desconto na anuidade do Sam’s Club – este benefício também é válido para corretores.

Para os clientes pessoa física, a campanha “Mês Premiado”, vinculada ao Clube de Descontos, terá uma edição especial. Durante esse período, o valor da premiação será dobrado, oferecendo um prêmio especial de R$ 2.000,00. Para concorrer, o cliente deve estar adimplente, com apólice ativa, e realizar sua inscrição diretamente na plataforma do Clube de Descontos.

“O Super Novembro é uma maneira de ampliarmos nossa presença. Para o corretor, as condições especiais podem alavancar vendas num período importante do ano e”, diz Luciano Calheiros, VP Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.