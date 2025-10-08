Sura mobiliza colaboradores na América Latina para ouvir clientes

A Seguros Sura, especialista em gestão de tendências e riscos, promoveu a iniciativa “SURA na Rua”. A ação envolveu mais de mil colaboradores, abrangendo 25 cidades em sete países – Colômbia, Chile, México, Uruguai, República Dominicana, Panamá e Brasil. Em calçadas, comércios e espaços públicos, milhares de indivíduos compartilharam suas percepções sobre o acompanhamento da seguradora.

Os insights coletados neste exercício serão essenciais para o fortalecimento do modelo de serviço da empresa, permitindo o ajuste de processos e a reafirmação do propósito de amparar a vida de mais de 20 milhões de clientes na região. “O valor de uma instituição como a nossa reside na confiança que construímos com as pessoas. Por isso, não esperamos que venham até nós: vamos ao encontro delas, para ouvi-las, compreender suas realidades e desenvolver soluções que atendam às suas necessidades”, explicou Isa Correia, diretora de Marketing e Comunicações da companhia.

O Tigre: símbolo de proximidade regional

Durante a iniciativa, o Tigre, que representava a Sura apenas na Colômbia, foi lançado como o novo símbolo para toda a América Latina. Ele representa a evolução da empresa na forma de se relacionar com o público: próxima, empática e presente onde é necessária.

Criado em 1972, o mascote surgiu como parte de uma campanha inspirada na música “Que me coma el tigre” e, desde então, acompanhou a evolução da empresa ao longo de mais de cinco décadas. Nesse período, passou por diferentes atualizações visuais, incorporando novas expressões, cores e até modelagem 3D, mas manteve seu propósito original: assegurar e acompanhar a vida das pessoas, representando seriedade, confiança e proteção.

“O Tigre encapsula nossa essência e a direção que queremos seguir como organização: uma SURA que escuta, que está em movimento e que se transforma junto com as pessoas. Sua chegada em cada país reforça o compromisso com um acompanhamento, com vocação de serviço e sensibilidade às realidades da região”, acrescentou Correia.