Sou Segura vai oferecer bolsas de MBA com prêmio Lockton Cares

A Sou Segura vai oferecer bolsas de estudo para uma pós-graduação lato sensu (MBA) voltada ao desenvolvimento prático de habilidades de gestão, liderança e administração de negócios. A iniciativa será viabilizada com os recursos obtidos a partir da conquista do Prêmio Lockton Cares.

Os detalhes sobre o número de bolsas e o processo de seleção serão divulgados em breve. “Estamos extremamente felizes com esta premiação, conquistada através da diligência de nossa diretora Simone Ramos, e que está completamente alinhada com nossos propósitos de capacitação de mulheres”, afirma Liliana Caldeira, presidente da Sou Segura.

O Prêmio Lockton Cares Community Impact, criado em 2023, teve sua segunda edição concluída neste ano. No total, destinou US$ 550 mil a 16 organizações em diferentes países. A Sou Segura foi uma das associações selecionadas pelas unidades da companhia, presentes em mais de 125 países, e receberá US$ 50 mil.

Segundo Simone Ramos, diretora de Programas Institucionais da Sou Segura e também diretora de Portos e Logística na Lockton Brasil, o reconhecimento fortalece a atuação da associação. “Esse apoio, aliado ao recurso financeiro que impactará a carreira de diversas mulheres, é motivo de enorme gratidão e orgulho. Ele nos inspira a seguir firmes na construção de um mercado de seguros cada vez mais diverso e inclusivo, com oportunidades para todos”, destaca.

Para Eduardo Lucena, Deputy CEO da Lockton Brasil, a premiação reflete o compromisso social da companhia. “O Lockton Cares reconhece o trabalho de nossos colaboradores em prol da comunidade e reafirma o compromisso em construir legados positivos para além dos negócios. Temos orgulho de apoiar projetos que gerem valor e impacto para a sociedade”, afirma.