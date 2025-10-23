O preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos do Brasil apresentou comportamentos opostos entre homens e mulheres em setembro. Para o público masculino, o valor médio ficou em R$ 2.142,08, um aumento de 4,22% em relação a agosto (R$ 2.055,16). Já entre as mulheres, a média foi de R$ 2.333,96, registrando queda de 5,09% no mesmo período (R$ 2.459,32 em agosto).

Os dados integram o levantamento “Top 10” da Minuto Seguros. O estudo considera as 11 capitais com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave, que lista os dez modelos mais vendidos em julho.

Segundo Michel Tanam, gerente da Minuto Seguros, as variações refletem a resposta do mercado a fatores de risco específicos. “Essa dissociação de preços não é aleatória. Para as mulheres, estamos vendo uma correção de valores ou uma nova calibração de risco que favoreceu o perfil. Para os homens, a alta sugere maior sinistralidade ou mudanças na frequência de roubo de determinados modelos”, explica. Ele complementa: “O consumidor que não cotar mensalmente, em diferentes seguradoras, acaba perdendo dinheiro. A volatilidade extrema exige atenção constante.”

Após a retração observada em agosto, os preços médios das apólices masculinas voltaram a subir na maioria das capitais. O maior aumento foi registrado em Belo Horizonte, onde o valor médio passou de R$ 1.860,62 para R$ 2.074,24 (+11,48%), seguida de Porto Alegre (de R$ 2.005,92 para R$ 2.206,46, +9,99%). Também houve alta em Florianópolis (+9,07%), Vitória (+6,35%), Distrito Federal (+6,22%) e Goiânia (+5,65%).

Entre as mulheres, a média geral das apólices recuou, refletindo um movimento de queda já observado em agosto. Curitiba registrou redução de 21,15% (de R$ 2.813,24 para R$ 2.218,15), enquanto Belo Horizonte teve queda de 25,08% (de R$ 2.954,38 para R$ 2.213,25).

Maiores variações por modelo

O Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut. apresentou leve aumento de 0,31% para os homens (de R$ 1.926,51 para R$ 1.932,43). Foi o menor preço médio entre os veículos analisados. Para mulheres, o valor manteve-se estável em R$ 2.020,72, com destaque para aumentos expressivos em Minas Gerais (+36,33%) e Paraná (+34,65%).

O Novo Onix Sedan Plus 1.0 12V TB Flex teve apólice média de R$ 1.963,00 para homens e R$ 2.210,87 para mulheres. No Rio de Janeiro, houve queda de 15,07% e 31,28%, respectivamente, enquanto São Paulo registrou aumentos de 1,83% e 9,81%.

No caso do Creta Action 1.6 16V Flex Aut., o valor médio para homens subiu 41,41%, de R$ 1.978,65 para R$ 2.798,05. Apesar da alta geral, capitais como Rio de Janeiro (-44,60%) e Florianópolis (-28,49%) tiveram quedas. Para mulheres, a média passou de R$ 2.581,49 para R$ 2.937,81 (+8,46%).

Já o Corolla Cross XRX 2.0 16V Flex Aut. apresentou aumento de 2% para homens (de R$ 2.910,43 para R$ 2.977,45) e de 6% para mulheres (de R$ 2.980,21 para R$ 3.164,58). Em Salvador, o valor subiu 31,69% entre os homens, enquanto em São Paulo houve queda de 11,21%. Para as mulheres, Vitória teve aumento de 26,32%, e o Rio de Janeiro, redução de 21,19%.

O levantamento considerou as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Vitória e Salvador, com perfis masculino e feminino de 35 anos, casados. As cotações foram realizadas pelas seguradoras Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich, com base no menor valor disponível para cada perfil e modelo.