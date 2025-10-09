MetLife realiza ação de reflorestamento com voluntários em Atibaia

EXCLUSIVO – A MetLife Brasil realizou, na última sexta-feira (3), a 4ª edição da Floresta MetLife, projeto de reflorestamento desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). A iniciativa levou mais de 120 colaboradores da companhia a Atibaia (SP) para o plantio de novas mudas, demonstrando o engajamento da empresa com práticas sustentáveis e o propósito de contribuir para um futuro mais equilibrado.

Criado em 2021, o projeto é financiado pela MetLife Foundation e tem como meta contribuir para a recuperação de áreas verdes degradadas em São Paulo. Desde então, a ação já resultou no reflorestamento de 25 hectares, o equivalente a 42 mil mudas nativas plantadas, com a participação de mais de 200 voluntários — entre colaboradores, parceiros e integrantes da comunidade.

Para Thiago Desidério, gerente de Comunicação Corporativa e Marketing da MetLife Brasil, a Floresta MetLife representa mais do que uma ação ambiental, mas sim uma forma de vivenciar o propósito da empresa fora do ambiente corporativo. “Pessoalmente, é uma realização. Plantar uma árvore é uma experiência transformadora, e viver esse propósito junto com a MetLife não tem preço. Acreditamos em construir um futuro mais seguro, e cuidar do meio ambiente é parte essencial disso”, afirmou.

Segundo Desidério, a participação ativa dos colaboradores é um dos pilares centrais da iniciativa. “A cada edição, trazemos pessoas da MetLife para viver essa experiência. Este ano, mais de 120 estiveram conosco, contribuindo diretamente para o plantio e para a recuperação da Mata Atlântica. O envolvimento do time é o que torna esse projeto tão especial”, explicou.

O gerente destacou ainda que o projeto brasileiro faz parte de uma meta global da MetLife de promover o plantio de milhões de árvores em diferentes países onde a companhia atua. “Esse é um movimento coletivo. Todos os países em que a MetLife está presente compartilham esse propósito de reflorestar e construir uma sociedade mais sustentável. Cuidar do planeta é, também, garantir um futuro mais seguro para todos”, completou.

Parceria com o IPÊ

A execução da Floresta MetLife é coordenada em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), organização reconhecida por sua atuação em projetos de conservação da biodiversidade. De acordo com Gustavo Brichi da Silva, técnico extensionista do IPÊ, o engajamento do setor privado tem papel fundamental para o avanço de ações ambientais de longo prazo. “O apoio de empresas como a MetLife é essencial para dar continuidade a projetos de restauração florestal. A presença dos colaboradores no campo mostra que o compromisso com a sustentabilidade vai além do discurso”, afirmou.

Brichi também destacou o impacto ecológico das áreas restauradas. “Cada hectare recuperado contribui não só para o equilíbrio do ecossistema, mas também para a melhoria da qualidade da água, do solo e do clima local. É um processo que beneficia toda a sociedade.”

A Floresta MetLife nasceu da ideia de unir propósito social e engajamento interno, transformando o voluntariado ambiental em uma experiência de conexão entre colaboradores, natureza e propósito corporativo. A iniciativa tem se consolidado como um dos pilares da estratégia de sustentabilidade da companhia no país.

“O futuro está aí. Trabalhamos com produtos que protegem o presente e o amanhã, e isso inclui o planeta. Cuidar do meio ambiente é garantir um futuro mais seguro e é exatamente isso que queremos construir”, concluiu.

