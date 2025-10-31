Grupo SJM celebra 30 anos de trajetória no mercado de seguros

EXCLUSIVO – O Grupo SJM comemora três décadas de atuação no setor de seguros, marcando um momento de conquistas e reflexão sobre sua trajetória, além de perspectivas para o futuro da corretora. O evento foi comemorado no dia 15 de outubro, em São Bernardo do Campo (SP).

Entre as conquistas mais significativas, o fundador destaca a participação da empresa na contratação de seguros de grandes obras que hoje têm papel essencial na vida da população. “Nossa principal conquista foi a confiança da nossa base de segurados, colaboradores e seguradores. Participamos da contratação de seguros de obras que são hoje de muita utilidade para a população”, afirma Sílvio Missaglia, sócio-fundador da corretora.

Sobre o futuro, Silvio vê o mercado de seguros como um ambiente de crescimento e oportunidades tanto para corretores quanto para seguradoras. Ele ressalta também o projeto de sucessão da SJM, que visa a formação de novos gestores com ideias modernas e foco em inovação, garantindo a continuidade da corretora pelos próximos anos.

Para Missaglia, a celebração dos 30 anos representa um momento de satisfação e fortalecimento para todos os que fazem parte da história da empresa. “É uma satisfação poder cuidar de nossos segurados e saber que estaremos nos fortalecendo neste novo período que está por vir”, conclui.

N.G.