“Diálogos FenaSaúde” estreia com debates sobre fraudes

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) realizou na última quarta-feira (22), em São Paulo, a primeira edição do “Diálogos FenaSaúde”, evento que nasce com o propósito de ser um espaço permanente de troca de conhecimento técnico, atualização e cooperação entre representantes do setor. A estreia teve como tema “Prevenção e combate às fraudes na saúde suplementar”, reunindo especialistas, operadoras e convidados.

O encontro contou com o apoio da Omint, associada da FenaSaúde e anfitriã da edição inaugural, e foi aberto pelo diretor-executivo da FenaSaúde, Bruno Sobral, ao lado de André Coutinho, diretor-geral da Omint, e de Anderson Mendonça, gerente departamental da Bradesco Saúde e presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Fraudes da FenaSaúde. Ao longo do evento, os palestrantes apresentaram diferentes perspectivas sobre o tema.

Guilherme Pereira, superintendente de Auditoria e Fraudes da SulAmérica, destacou como o avanço da digitalização trouxe sofisticação aos golpes e falsificações, exigindo respostas cada vez mais ágeis e tecnológicas por parte das operadoras. Em seguida, Juliana Espanhol, gerente de Prevenção a Fraudes e Lavagem de Dinheiro da Porto, apresentou soluções que utilizam inteligência artificial e outras ferramentas de análise de dados para detecção de irregularidades e proteção do sistema.

O advogado Leonardo Avelar, sócio do Avelar Advogados, abordou o enfrentamento jurídico das fraudes, destacando as penalidades aplicadas, os avanços na recuperação de valores e a importância de aprimorar mecanismos de rastreabilidade financeira. Encerrando as apresentações, João Borges, diretor de Comunicação, Marketing e Mídias Sociais da Febraban, compartilhou a experiência do setor bancário e apresentou a campanha que tem como tema principal “Se é golpe, tem contragolpe”. Para esse ano, a mensagem é: “Capricha no NÃO, que não tem golpe”. Fábio Porchat é a estrela do projeto.

Para o diretor-executivo da FenaSaúde, Bruno Sobral, o evento consolida uma nova etapa no compromisso da entidade com a construção de um setor mais ético e sustentável: “O Diálogos FenaSaúde foi concebido para promover o debate técnico e colaborativo sobre temas estruturantes. Começar essa série com o tema das fraudes é reafirmar que estamos dispostos a enfrentar, com transparência e cooperação, um dos maiores desafios da saúde suplementar. Nosso papel é fomentar a troca entre especialistas, operadoras, instituições e órgãos reguladores para que possamos fortalecer o sistema e, sobretudo, proteger os beneficiários”, destacou.

O evento privilegiou ainda uma mesa de debates, com perguntas da plateia formada por cerca de 90 presentes e membros de todas as associadas da FenaSaúde. A agenda contou também com a presença de Marcus Braz, diretor-adjunto de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar.