Bradesco Seguros celebra o Dia do Corretor com campanha

Em 12 de outubro, o Grupo Bradesco Seguros celebra o Dia do Corretor de Seguros, data de relevância para o setor e para a companhia. Para marcar a ocasião, a seguradora promove uma campanha de homenagem, com foco na valorização da atividade e no reconhecimento da contribuição desses profissionais para o fortalecimento do mercado segurador.

A ação contempla iniciativas em diversos canais de comunicação, incluindo redes sociais, revistas segmentadas, rádio, portais especializados e comunicações direcionadas aos corretores. A campanha também contará com participação dos influenciadores Gabriel Louchard e Amanda Françoso, além de um vídeo protagonizado pelos executivos da companhia, que será publicado nas redes sociais e trará uma mensagem institucional destacando o papel estratégico dos corretores como consultores e parceiros de negócios.

“O corretor não é apenas um elo entre a seguradora e o cliente. É, sobretudo, um consultor de confiança, alguém que compreende as necessidades de proteção e atua como parceiro na construção de soluções personalizadas”, destaca Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros. “Celebrar esta data é reafirmar uma parceria sólida e de longo prazo, que se mantém no centro da nossa estratégia.”

Como parte desse compromisso, a companhia investe continuamente em iniciativas que apoiam o desenvolvimento de sua base de mais de 40 mil corretores, com foco em capacitação, proximidade e digitalização. Entre os destaques estão a plataforma de aprendizagem Universeg, com trilhas gratuitas de conteúdo, e o aplicativo exclusivo para corretores, que reúne funcionalidades como esteira digital, simuladores, consulta de extratos e assinatura eletrônica, facilitando a recomendação de soluções personalizadas e a agilidade no atendimento, além de encontros recorrentes – virtuais, presenciais e regionais – voltados à aproximação e à escuta ativa desses profissionais.

Com atuação multicanal e forte presença em todo o território nacional, o Grupo Bradesco Seguros reforça, com essa campanha, que o Dia do Corretor é mais do que uma homenagem – trata-se de um momento simbólico para reiterar o compromisso com os profissionais que impulsionam o desenvolvimento do setor e contribuem diariamente para ampliar o acesso à proteção e à segurança em todas as regiões do país.