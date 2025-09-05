Seguros de Pessoas crescem 8,4% no primeiro semestre de 2025

Relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep), mostra que os prêmios arrecadados pelas seguradoras em seguros de pessoas somaram R$ 37,8 bilhões no primeiro semestre de 2025, crescimento de 8,4% na comparação com o mesmo intervalo de 2024.

O relatório permite uma análise detalhada por produto e revela que 48% do total de prêmios se refere aos seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 28% no Prestamista e 12% em Acidentes Pessoais. Ao avaliar o comportamento frente aos números registrados no primeiro semestre do ano anterior, aqueles com maior percentual de aumento foram os seguros contra Doenças Graves (18,1%), Vida Individual (13,2%) e Viagem (13,1%).

Edson Franco, presidente da Fenaprevi, destaca a evolução do seguro de vida individual, “O crescimento a uma taxa média anual de 29%, desde 2015, é fruto de uma maior conscientização da população, do aumento de leque de produtos e de uma abordagem mais assertiva. Temos, porém, ainda muito a crescer – apenas 18% da população tem seguro de vida, sendo que 48% são da classe A/B, 44% da classe C e 8% da classe D. Precisamos chegar a todos os brasileiros”, enfatiza.

Franco complementa dizendo que no intuito de reduzir o gap de proteção da população brasileira, “esperamos para este ano a regulamentação do Seguro Universal Life ou Vida Universal no Brasil, já comercializado em outros países com grande sucesso, pois sua flexibilidade permite atender a todas as camadas sociais, se adequando à dinâmica inerente à jornada de vida do cliente”. Ele explica que com a recente publicação, pela Susep, da consulta pública referente à minuta de Resolução CNSP, o Setor tem grande expectativa de oferecer em breve os benefícios desse seguro à sociedade.

O relatório da Federação ainda destaca que nos seis primeiros meses de 2025 foram pagos R$ 8,3 bilhões em benefícios (denominados como sinistros) às pessoas e famílias seguradas. Esse montante é 5,8% maior do que o resultado do primeiro semestre do ano passado.

Ao avaliar os valores pagos por produto, percebe-se que 52% do total é decorrente das indenizações do seguro de Vida (modalidades individual e coletiva), 23% do Prestamista e 11% de Acidentes Pessoais. Quanto à variação no período, o seguro Educacional apresentou a maior alta, com crescimento de 88,6%. E na mesma base de comparação, o seguro Funeral também registrou um percentual superior, de 27,4%.

