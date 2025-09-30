O Grupo Fetra participou da 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (CONEC 2025). Representantando a assessoria estavam presentes Rogério Bruch, CEO; Paula Bruch, CSO; e Ana Karina Gidi, COO.

De acordo com Ana Karina, é um encontro estratégico. “A presença do Grupo Fetra no CONEC é fundamental para reafirmarmos nosso compromisso com o desenvolvimento do corretor de seguros e com a evolução do mercado. O CONEC, por ser o maior encontro do setor, representa uma grande oportunidade e fortalece relacionamentos e ouvir de perto o corretor”, destacou.

“Estamos no evento com o propósito de levar inovação, conteúdo e relacionamento. Esperamos voltar com aprendizagens, conexões estratégicas e insights que nos permitam aprimorar nossos serviços. Esse é o espaço ideal, que reforça o papel da assessoria como parceira de confiança.”

O Grupo Fetra vem ampliando seus investimentos em tecnologia, inovação e capacitação, uma forma de acompanhamento da transformação no mercado segurador. A empresa aposta no desenvolvimento de plataformas digitais, automação de processos e parcerias com insurtechs para simplificar a rotina do corretor e potencializar sua capacidade de atendimento.

Além das soluções tecnológicas, também priorizam treinamentos constantes aos profissionais, garantindo que estejam preparados para aproveitar as oportunidades dessa nova era.

“Entendemos que o corretor precisa de ferramentas ágeis, suporte técnico e informação de qualidade para se manter competitivo. Esse é exatamente o papel que buscamos cumprir como assessoria”, reforçou Ana Karina.