Daniel Protasio chega à MeteoIA para fortalecer negócios

A MeteoIA, empresa especializada em soluções tecnológicas para análise e previsão de riscos climáticos, anuncia a chegada de Daniel Brazil Protasio como CCO – Chief Commercial Officer. Com mais de três décadas de experiência no mercado de seguros, o executivo será responsável por expandir o uso da plataforma MIA Risk em seguradoras e outros setores econômicos sensíveis aos impactos do clima.

Graduado em Ciências Atuariais, Daniel desenvolveu uma carreira sólida no setor de seguros com passagens pela MAPFRE Seguros, onde atuou por 25 anos, pela CDA Corretora e pela Nova Assessoria. Sua atuação foi marcada pela liderança em áreas como relacionamento com clientes, inteligência de mercado, desenvolvimento de canais e inovação. Combinando perfil técnico e comercial, ele traz grande experiência sobre subscrição de riscos e gestão de equipes de alta performance.

Na nova posição, Daniel terá como missão principal ampliar o alcance do MIA RISK, tecnologia desenvolvida pela MeteoIA, a qual permite a antecipação de eventos climáticos extremos. A ferramenta contribui diretamente para o mapeamento e monitoramento de carteiras de ativos e já está sendo utilizada atualmente por seguradoras como MAPFRE, Zurich Santander e Avla, empresas de infraestrutura como Motiva, Arteris e Mitre, e também pela Natura, apoiando a gestão de riscos em diversas áreas de interesse como: sinistros, pricing, subscrição e sustentabilidade.

“A proposta é incorporar a probabilidade de impacto climático aos processos decisórios das empresas, promovendo maior previsibilidade e resiliência operacional”, afirma Daniel Protasio. A tecnologia da MeteoIA permite prever riscos com até 12 meses de antecedência e até 1 hectare de precisão, além de identificar zonas críticas para resseguro e ajustar prêmios de acordo com a exposição real dos ativos. “A MeteoIA possui modelagem climática inovadora que desafia duas fronteiras da meteorologia: horizonte temporal e a resolução espacial, entregamos informação para apoiar decisões estratégicas e de planejamento”, finaliza Daniel Protasio.

Além do setor de seguros, a atuação de Daniel se estenderá a áreas como agronegócio, energia, mobilidade e infraestrutura, segmentos igualmente expostos a eventos climáticos e que podem se beneficiar da previsibilidade gerada pela inteligência climática.

“A chegada de Daniel está alinhada à estratégia de expansão e diversificação da MeteoIA”, destaca Gabriel Perez, sócio fundador da empresa. “Sua experiência no setor de seguros e capacidade de interlocução com diferentes perfis de clientes serão fundamentais para consolidar nossa presença em mercados estratégicos”, complementa Thomas Martin, também sócio da MeteoIA.

“Com base em profundos estudos acadêmicos de doutorado desenvolvidos pelo Gabriel e Thomas, hoje é possível realizar previsões climáticas de longo prazo com alta resolução espacial. A inteligência artificial aplicada no clima gera dados robustos que permitem decisões estratégicas mais seguras diante dos riscos climáticos severos e crescentes”, finaliza Protasio.