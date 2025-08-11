EXCLUSIVO – A aproximação da COP 30 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – que será realizada em Belém/PA, de 10 a 21 de Novembro, nos chama a atenção para a atuação do mercado de seguros em assuntos transversais à preservação do meio ambiente, como a proteção de parques de produção de energia renovável. Ou, ainda, os riscos envolvidos com a paralização criminosa destes parques.

Nas próximas páginas você poderá acompanhar três temas de grande importância para a sociedade e para o mercado de seguros, uma vez que produtos destas áreas têm grande potencial de desenvolvimento e penetração. Um deles é a compensação de carbono. Entrevistamos Luiz Henrique Terhorst, CEO da Carbon Free Brasil para entender a importância da neutralidade da emissão de gases e as oportunidades de negócios que podem surgir daí.

No especial sobre Ambiente, também mostramos a importância da proteção dos seguros de parques geradores de energias renováveis, que podem (e devem) ser acompanhados desde o seu projeto até a fase de operação. Assim, os riscos são mais conhecidos e podem ser protegidos com mais eficiência e menor custo.

Por fim, mostramos a ligação do seguro ciber com o funcionamento de infraestruturas críticas, como fornecimento de água, luz e esgoto. Apesar da urgência, ainda é preciso amadurecer os modelos de cobertura para se igualar a outros países do mundo.

Os temas são urgentes, mas a preparação para tratá-los já está acontecendo a passos largos no mercado de seguros internacional. Basta, agora, acompanharmos este desenvolvimento.