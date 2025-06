Susep debate nova lei do seguro e impactos na logística

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) esteve presente no Fórum “Gestão de Riscos e Seguros em Debate”, promovido pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), em 16 de junho. O evento reuniu especialistas para discutir os desafios e avanços regulatórios no setor de transporte de cargas.

A autarquia foi representada por Jéssica Bastos, diretora da Susep, que participou do painel “Marco Regulatório: O novo marco legal do seguro e os impactos para embarcadores, transportadores e seguradoras”. Também compuseram a mesa Guadalupe Nascimento (Gallagher Brazil), Rafaela Barreda (FENABER), Ida Patrícia de Sá (Natura), Vitor Boaventura (Veirano Advogados) e Felipe Name (Zurich Seguros).

O painel abordou os impactos da Lei nº 15.040/2024 (Nova Lei do Seguro), da Lei nº 14.599/2023 (que atualiza o Marco Legal do Transporte Rodoviário de Cargas) e da Resolução CNSP nº 472/2024 (que trata do Seguro de Cargas). O debate girou em torno dos reflexos jurídicos, operacionais e estratégicos dessas normas na cadeia logística.

Além da regulação, os participantes discutiram temas como ESG, compliance, sustentabilidade e gestão de riscos, ressaltando a importância do seguro como ferramenta essencial para mitigar perdas e garantir a continuidade das operações no setor de transportes.

N.G.