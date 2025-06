Notro amplia funcionalidades e cresce no mercado de assistência

A Notro, plataforma especializada em assistência 24 horas, aumentou seu volume mensal de atendimentos de 5 mil para 100 mil em menos de um ano e conta atualmente com mais de 7 mil prestadores de serviços integrados. A empresa opera nas verticais de Automóvel (incluindo motos), Residencial, Funeral, Seguro Viagem, Cesta Básica e Pet.

Voltada para empresas de assistência, seguradoras e montadoras, a plataforma permite a gestão das operações de forma independente ou como SaaS (Software as a Service), com possibilidade de internalização do atendimento. Segundo Ricardo Alexandre, fundador da Notro, essa estrutura oferece rapidez nas implementações e redução de custos em comparação ao desenvolvimento interno. A empresa também disponibiliza equipe especializada para apoiar os clientes na condução das operações.

Para melhorar a experiência dos usuários, a Notro lançou um novo layout com navegação mais fluida e visual simplificado. A plataforma também passou a oferecer integração com WhatsApp, permitindo que os clientes acionem serviços de forma totalmente digital, com abertura automática do atendimento.

Entre os novos recursos, destacam-se a geolocalização e o compartilhamento de rota em tempo real. Ao compartilhar sua localização, o prestador gera um link que pode ser enviado ao cliente via SMS ou WhatsApp, permitindo o acompanhamento de todo o trajeto até a conclusão do atendimento.

Diferenciais operacionais

A Notro também implementou melhorias voltadas à eficiência e ao suporte à rede de prestadores. Entre os destaques:

Automatização de pagamentos : Utiliza tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para leitura de notas fiscais, agilizando reembolsos e pagamentos;

: Utiliza tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para leitura de notas fiscais, agilizando reembolsos e pagamentos; Cálculo automático de pedágios : Informa os valores atualizados no trajeto do atendimento, otimizando o planejamento e evitando custos inesperados;

: Informa os valores atualizados no trajeto do atendimento, otimizando o planejamento e evitando custos inesperados; Gestão para prestadores : Nova plataforma que permite o acompanhamento das atividades, desempenho e identificação de áreas com maior volume de chamados por meio de mapa de calor;

: Nova plataforma que permite o acompanhamento das atividades, desempenho e identificação de áreas com maior volume de chamados por meio de mapa de calor; Análise antifraude : Módulo de prevenção e detecção de fraudes, integrado às áreas de compliance;

: Módulo de prevenção e detecção de fraudes, integrado às áreas de compliance; Distribuição inteligente de atendimentos : Sistema que considera critérios operacionais e estratégicos para balancear o volume de chamadas entre prestadores.

: Sistema que considera critérios operacionais e estratégicos para balancear o volume de chamadas entre prestadores.

Para o segundo semestre, a empresa prevê a ampliação de seu portfólio com novos serviços, como Carro Reserva, Cesta Básica e novos recursos voltados ao segmento Pet. A plataforma para prestadores também será aprimorada com dashboards de indicadores operacionais, ferramentas de análise de produtividade e de avaliação da satisfação dos clientes atendidos.

“O objetivo é aprimorar continuamente a gestão estratégica da rede, com foco em inovação, eficiência e uma jornada digital mais transparente”, conclui Ricardo Alexandre.

N.G.