ENS participa da 12ª Semana Nacional de Educação Financeira

Na última semana aconteceu a 12ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), no Rio de Janeiro, que teve como tema “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”. Organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), a iniciativa teve como objetivo de ampliar, em todo o País, o acesso à educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. A partir disso, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) marcou presença e participou ativamente desta edição.

No primeiro dia de atividades, os dirigentes da Instituição, Lucas Vergilio (presidente) e Paola Casado (diretora-geral) estiveram presentes na cerimônia de abertura. Eles se reuniram com o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, e com o diretor de Regulação Prudencial e de Estudos Econômicos da autarquia, Airton Almeida, para alinhar detalhes do Acordo de Cooperação Técnica que será firmado entre as duas entidades.

Na terça-feira, 13, a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, e a coordenadora de Conteúdo e Planejamento da Escola, Esmeralda Rocha, integraram o workshop gratuito “Construindo Futuros: uma mobilização pela Educação Financeira no Brasil”.

Em sua intervenção, Monteiro apresentou as cartilhas criadas pela ENS especialmente para a Semana ENEF (ver anexos), que enfatizam conteúdos educativos para jovens alunos. “Levar a educação em seguros para dentro das escolas é um passo fundamental para preparar as futuras gerações para decisões mais conscientes, com planejamento e segurança. Este é um projeto que nos enche de orgulho. Desenvolvemos materiais didáticos com linguagem acessível, criativa e envolvente, voltados a jovens entre 11 e 17 anos. Foram produzidas duas cartilhas interativas, segmentadas por faixa etária, além de vídeos em formato de reels, com o objetivo de ensinar, de forma lúdica, planejamento financeiro, consumo consciente, previdência privada e seguros”, explicou a diretora.

A executiva detalhou a proposta pedagógica dos materiais. “Para alunos do Fundamental II, criamos personagens, jogos e desafios que ajudam a compreender o valor do dinheiro e da proteção. Já os adolescentes do Ensino Médio foram abordados com temas voltados à autonomia, propósito e escolhas para o futuro, inclusive sobre a importância de pensar em previdência desde cedo. Introduzimos os ‘super-heróis da proteção’, que representam as seguradoras e os corretores de seguros, e usamos recursos como gamificação, memes, animes e quizes. Nosso propósito é formar cidadãos mais conscientes e preparados para construir um futuro mais seguro, em todos os sentidos”, concluiu.

Na sequência, foram realizados painéis estratégicos, o segundo deles sobre o tema “Como aplicar educação financeira nas escolas?”. Na ocasião, Esmeralda Rocha apresentou iniciativas voltadas à inserção da educação financeira nas escolas brasileiras, desde a primeira infância até o Ensino Médio.

Também participaram do painel a coordenadora-geral de Estratégia da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Ana Valeria Dantas; a diretora da Didak Consultoria, Laura Coutinho; e a diretora do Mirador, Magda Germany.

O workshop foi realizado em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal da Susep no YouTube. Clique no link e confira na íntegra.