EXCLUSIVO – Quem ouve falar sobre Beach Tennis acredita que os praticantes participam de uma seita. Porém, depois do primeiro contato com o ambiente aberto, a areia e tudo o que se relaciona com o esporte, a compreensão vai ficando mais fácil. A descontração deste ambiente gera maior interação entre as pessoas e é justamente esta parceira que a Mitsui Sumitomo Seguros busca ao realizar o torneio Open de Beach Tennis.

O diretor geral da MSS, Luis Nagamine, contou que muitas pessoas que participaram da primeira edição do evento gostaram muito e voltaram (assim como esta repórter que vos fala). “O astral é ótimo aqui, com banda, churrasco e jogos disputados”, brincou o executivo. As duplas foram formadas nas corretoras que atuam com a Mitsui Sumitomo, tanto na cidade de São Paulo quanto no interior.

Além deste torneio, a MSS está investindo em um reposicionamento junto aos parceiros, se aproximando ainda mais deles, após passar por uma resestruturação interna. “Fazemos vários tipos de eventos. Em Blumenau, levamos corretores para a Oktoberfest. Já fizemos encontros em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

“Estamos mostrando nossa cara nos eventos e, principalmente, nos negócios, sendo mais competitivos e protagonistas”, explicou Nagamine. A partir desse momento em que se posicionou como uma seguradora de seguros corporativos, a companhia investiu em novos produtos e lançou, por exemplo, o seguro empresarial com cobertura verde, que vai além da indenização normal. “Encorajamos pessoas e empresas a transformarem o mundo”.

Como exemplo deste novo olhar, Nagamine citou o local onde o evento de Beach Tennis foi realizado. “Podemos cobrir as melhorias que tornam o local mais sustentável, como sistemas de geração de energia fotovoltaica, sistemas de captação de água para reuso, enfim, processos que contribuam com o meio ambiente”, citou Nagamine.

A seguradora, globalmente, está investindo em um processo de transformação de cultura e deseja imprimir esta mesma marca em seus negócios. Os novos produtos de property devem ser voltados para este propósito da companhia de proteção para transformar o mundo.

Kelly Lubiato