Simetria Brasil celebra conquistas com viagem exclusiva

A Simetria Brasil premiou corretores e colaboradores de destaque com uma experiência exclusiva na Praia do Forte, na Bahia. Como parte da Campanha Autoridade em Vendas, os vencedores desfrutaram de dias inesquecíveis no luxuoso Resort Iberostar Selection, entre 20 e 23 de março, em reconhecimento ao seu desempenho.

Segundo o diretor de Operações da Simetria Brasil, Leonardo Falcão, a campanha tem como principal objetivo valorizar e premiar os parceiros que se destacam ao longo do ano. “A Simetria tem na sua essência a valorização e o respeito aos parceiros. Somos reconhecidos pela transparência e compromisso com o canal corretor. Apoiar o crescimento desses profissionais e premiá-los por seus resultados é uma forma de demonstrar nosso reconhecimento e incentivo ao desenvolvimento do setor”, afirma Falcão.

Ao todo, 62 pessoas participaram da viagem, entre corretores e acompanhantes. Além dos corretores premiados, a Simetria também reconheceu o esforço de seus colaboradores, reforçando a importância da equipe interna na construção do sucesso da empresa. “Nossa equipe de colaboradores é o que temos de mais poderoso dentro do nosso negócio. Treinamos, orientamos e valorizamos constantemente o crescimento profissional do time, e poder proporcionar essa experiência a eles demonstra o quanto acreditamos no mérito e no esforço conjunto”, destaca.

Para Timóteo Freitas, corretor parceiro da Simetria há nove anos, a premiação foi motivo de satisfação e reconhecimento. “Ser premiado na Campanha Autoridade em Vendas é algo que me deixa bastante feliz e agradecido. Foi uma disputa competitiva com centenas de vendedores experientes, e saber que fui um dos reconhecidos me motiva ainda mais”, celebrou. Ele ainda ressaltou a experiência da viagem: “viajar com minha família e a equipe da Simetria foi incrível. A escolha do resort foi excelente e o carinho que recebemos fez toda a diferença”.

A corretora Elaine Nepomuceno, parceira da empresa há cinco anos, também elogiou a iniciativa. “Esse prêmio é o reconhecimento de todo o nosso esforço. A experiência foi enriquecedora, proporcionando networking, aprendizado e momentos únicos. Foi uma viagem inesquecível e um grande incentivo para continuar superando metas”, disse.

Além dos corretores, os colaboradores da Simetria também foram contemplados, como Débora Virgínia, que destacou o valor da experiência. “Foi um encontro cheio de empolgação e boas memórias. Compartilhar essa conquista com colegas que se dedicam tanto foi algo especial. Essa premiação nos motiva ainda mais a buscar a excelência no nosso trabalho”, declarou.

A Simetria Brasil já está preparando a próxima edição da Campanha Autoridade em Vendas e promete novidades. “Estamos trabalhando para lançar a nova campanha em breve, e os parceiros podem esperar muitas surpresas. Operadoras de saúde e administradoras já confirmaram participação, e estamos ansiosos para revelar o próximo destino”, adianta Leonardo Falcão.