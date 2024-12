Interweg fecha 2024 e abre 2025 com chave de ouro

Um ano de crescimento bem estruturado, de fortalecimento da base técnica na área de risco corporativo, de modernização operacional e tecnológica, de implantação de um RH sólido e de investimento em todas as áreas da empresa. Esses são alguns dos motivos para a celebração do ano de 2024 pela Interweg Seguros, que reuniu colaboradores, clientes, amigos e familiares no Bravo Catering, no Jardim Canadá, em Nova Lima, no último dia 7 de novembro.

Para o CEO da Interweg, Alexandre Mucida, 2024 foi um ano de superação total. “Mas, com a implantação de políticas internas e com muitos investimentos, principalmente na nossa modernização operacional e tecnológica, conseguimos crescer próximo dos 20%”, afirma.

O empresário ressalta que a estruturação que a Interweg vem fazendo desde o início da fusão, em 2021, começou a trazer bons resultados. “Vamos continuar investindo bastante e acredito que, em 2025, vamos colher bons frutos do nosso investimento atual”, garante Alexandre Mucida.

O diretor-executivo da Interweg, Walter Rohlfs Neto, por sua vez, relembra que, desde que que as duas empresas resolveram unir as forças, a Interweg se estabilizou, venceu grandes desafios e alcançou as metas fixadas. “Em 2024, conseguimos a concretização dessa nova cultura da empresa após a implantação de um RH sólido, pois temos a plena consciência de que são as pessoas que fazem a empresa”, ressaltou.

Os dois empresários destacam também a ampliação do setor comercial, que tem gerado importantes negócios, excelentes leads, e que têm impulsionado a Interweg para esse crescimento, seja na área de benefícios, na gestão de saúde, nos seguros de vida, como também nos riscos corporativos de uma maneira geral.

Os executivos trabalham com boas expectativas para 2025, e projetam uma expectativa de crescimento em torno de 30%.

ENGAJAMENTO E AGRADECIMENTO

Durante o evento de confraternização, o músico Marco Túlio Lara, co-fundador da banda mineira Jota Quest, realizou palestra para os presentes. Na ocasião, convidou o público a uma reflexão leve e poética sobre vocação, sucesso, mudanças, imprevisibilidade e a coragem de sermos imperfeitos.

A Interweg realiza esta confraternização todos os anos que, para Alexandre Mucida, é um momento de encantar e engajar o time. “É também uma oportunidade de agradecer a todos os nossos colaboradores, clientes, amigos e familiares”, acrescenta.

Já Walter Rohlfs Neto lembra também dos clientes que se tornaram grandes amigos ao longo dessa jornada. “São 30 anos de história no mercado de seguros”, e dos familiares, que dão o suporte durante essa caminhada. “E essa grande família está aqui hoje para podermos celebrar juntos”, salienta.