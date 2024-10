Mercado de resseguros é tema de evento em SP

O Costa, Albino & Rocha Sociedade de Advogados Brasileira (CAR) realiza nesta quinta-feira, 31, o 2º Seminário Internacional de (Re)Seguros, tradicional evento que debate temas de grande relevância nas áreas de seguros, resseguros e grandes riscos. O evento ocorrerá no Centro Brasileiro Britânico (CBB), em São Paulo, a partir das 8h30. Na primeira edição, mais de 150 pessoas participaram, entre executivos, diretores de grandes empresas e corretores, representando mais de 50 companhias do setor. A expectativa para o 2º seminário é similar.

Um nome de expressão internacional será o Key Note Speaker do evento. Trata-se de Sam Wakerley (sócio da HFW), advogado britânico, Head de seguros e resseguros do HFW no Oriente Médio, além de consultor de diversas empresas. Ele também atua em mediação, arbitragem e contencioso judicial, com ampla atuação no mercado global.

Além de Sam Wakerley, também estarão presentes também Júlia Lins, diretora da Superintendência de Seguros Privados (Susep); e Márcia Ribeiro, da Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos (ABGR). Moderando os painéis estarão ainda Julia Santoro, Danilo Machado, Júlio Costa, Ricardo Loew e Marcelo Belluci, todos Partners da CAR.

Completam a lista de palestrantes diretores e executivos de várias empresas do setor como Sompo Seguros, FairFax, Tokio Marine, Fator Seguros, Swiss Re, Mapfre e Marsh. Os debates irão girar em torno do merco legal dos seguros, riscos emergentes, gerenciamento de crises, impacto das recuperações judiciais no mercado de seguros e seguros em obras públicas.

Serviço

Data: 31 de outubro, das 8h às 18h

Local: Centro Brasileiro Britânico (CBB)

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 741 – Pinheiros, São Paulo (SP)

Mais informações: geovani.alves@car-law.com.br