Promere oferece segunda opinião médica oncológica

A Promere fechou parceria com a ConectGene para um produto que combina a segunda opinião médica oncológica com um teste farmacogenético proporcionando avanço na precisão dos tratamentos oncológicos. Os pacientes terão uma análise aprofundada de diagnósticos oncológicos iniciais, seguida de um teste genético que avalia a eficácia dos medicamentos prescritos, além da possibilidade de prever efeitos colaterais. Este serviço não só melhora a seleção do tratamento, mas também personaliza a dosagem e o regime de medicamentos com base no perfil genético individual do paciente.

A segunda opinião médica é oferecida presencialmente, diferente de outros modelos no mercado e sem custo para o paciente e seu acompanhante. Isso inclui transporte e estadias gratuitas para São Paulo, garantindo acesso aos melhores centros médicos para consultas especializadas.

“Estamos comprometidos em garantir que cada paciente receba o tratamento mais preciso e apropriado,” disse Valter Hime, sócio e conselheiro da Promere. “Esta abordagem não apenas reduz os riscos de erros médicos, também melhora significativamente a qualidade de vida, minimizando os efeitos colaterais, custos desnecessários, contribuindo para uma melhor expectativa na vida das pessoas.”

Benefícios chave do serviço

• Verificação de diagnósticos: acesso a especialistas renomados para uma revisão detalhada e precisa dos diagnósticos iniciais.

• Exploração de opções de tratamento: pacientes têm a oportunidade de considerar alternativas de tratamento que possam ser mais eficazes.

• Teste farmacogenético: coleta de células da bochecha para analisar a resposta genética a 155 medicamentos em 40 áreas terapêuticas, com resultados disponíveis em 20 dias.

• Personalização do tratamento: ajuste preciso de doses de medicamentos para maximizar a eficácia e minimizar a toxicidade.

• Consulta presencial: transporte e estadias gratuitos para o paciente e um acompanhante para São Paulo, oferecendo consulta nos melhores centros médicos para sua condição.

A Promere, desde 2008, tem se destacado como a melhor empresa de apoio a pacientes na América Latina, atendendo mais de 1,8 milhão de usuários. Este novo serviço reforça o compromisso da empresa em fornecer soluções pioneiras e inovadoras que oferecem segurança e qualidade excepcionais aos clientes e beneficiários.

A ConectGene é especializada em testes genéticos e é reconhecida como referência nacional na área. Ela oferece uma ampla gama de serviços que ajudam a monitorar diversas condições importantes para a saúde dos pacientes. Esses testes são fundamentais para determinar a eficácia de medicamentos e a possibilidade de efeitos colaterais, oferecendo cuidados de saúde altamente personalizados para pessoas de todas as idades.