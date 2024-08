Grupo Bradesco Seguros implementa solução em nuvem

Com o objetivo de ampliar ainda mais a disponibilidade e qualidade de atendimento a segurados e corretores, o Grupo Bradesco Seguros está migrando sua operação de contact center para uma plataforma baseada em nuvem.

Essa evolução proporcionará uma série de benefícios significativos, que incluem a utilização de inteligência artificial generativa com o consequente aumento da eficiência operacional e aprimoramento nas soluções de suporte. A mudança também trará uma experiência superior para os clientes e corretores do grupo segurador.

O Grupo Bradesco Seguros tem a Genesys, provedora de soluções em cloud computing para gestão da experiência do cliente, como sua parceira estratégica nesse projeto. A utilização da plataforma Genesys Cloud permitirá ganhos de rendimento não só no ambiente de atendimento, mas também nas áreas de backoffice. A solução, que conta com atualizações constantes, elimina a necessidade de planejamento de janelas operacionais, representando um avanço no ecossistema de atendimento.

“Nossa essência consiste em colocar clientes e corretores no centro do negócio. Por isso, seguimos investindo na inovação de nossos diversos canais de atendimento, com tecnologias que nos permitem estar mais próximos deles. A plataforma da Genesys Cloud, que possui embarcada soluções em GenIA, oferece o modelo ideal para as nossas operações. Esse movimento trará novas funcionalidades para os Agentes de Atendimento que resultará em ganhos de qualidade para nossos Clientes e Corretores.”, comenta Caio Antunes, superintendente senior da Central de Atendimento do Grupo Bradesco Seguros.

“A solução em nuvem, com a GenIA, possibilitará que nossos Operadores de Atendimento sejam mais assertivos na solução das demandas, reduzindo o tempo de atendimento e consequentemente gerando maior satisfação para nossos Clientes e Corretores.”, completa o executivo.

A parceria entre o Grupo Bradesco Seguros e a Genesys é de longa data e ambas as empresas haviam identificado a necessidade de evolução para uma plataforma em nuvem a fim de ampliar a excelência dos serviços.