Roubo e furto de veículos caem 6,8% em SP

O roubo e furto de veículos de passeio e utilitários caiu 6,8% nos quatro primeiros meses de 2024 na região metropolitana de São Paulo. Segundo dados da Ituran Brasil, empresa de monitoramento veicular, com base nas informações da Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 20.102 casos de janeiro a abril do ano passado, enquanto, no mesmo período deste ano, foram 18.721 ocorrências.

Apesar da queda, a cidade de São Paulo continua sendo a região com o maior número de casos. O levantamento apontou que, desde abril, foram registrados 11.952 casos na capital paulista, uma diminuição mínima de 0,9% em comparação com as 12.068 ocorrências de 2023.

Dentro da cidade, a Zona Leste se destaca pela alta proporção de casos. A região de Itaquera lidera o ranking com 338 casos, um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ipiranga apresentou um aumento de 18%, enquanto o Tatuapé teve um aumento de 12%.

Outras cidades da região metropolitana também apresentaram variações significativas. Em Guarulhos, houve um aumento de 16% no número de ocorrências de roubo, passando de 932 casos em 2023 para 1.090 em 2024.

Em contrapartida, outras cidades mostraram quedas notáveis: Santo André teve uma redução de 22%, São Bernardo do Campo uma queda de 15%, e Osasco uma diminuição de 23%. Fernando Correia, gerente de operações da Ituran, afirma que a maioria desses casos são decorrentes de furtos, onde não há ameaça direta, e o veículo é levado sem o motorista perceber.

“Observamos que cerca de 79% dos casos são predominantemente furtos. Esses incidentes geralmente ocorrem durante a manhã ou à tarde, quando as pessoas costumam estacionar seus carros por longos períodos em locais de pouca movimentação. A melhor forma de prevenção é estacionar em lugares seguros e priorizar o uso de dispositivos de segurança e rastreamento”, destaca Correia.

No ranking dos modelos mais visados, Gol e Corsa continuam entre os favoritos, embora tenha havido uma redução nos casos, enquanto o HB20 se mantém como um dos veículos mais visados. O Gol, em uma análise geral, teve uma redução de 13% no número de ocorrências, especialmente na capital. Esse modelo tem sido alvo preferido para furtos há anos. O Corsa apresentou uma redução de 4% nas ocorrências, considerando o acumulado da capital e região metropolitana.

No entanto, o modelo HB20 mostrou um aumento de 6,5% na capital e região metropolitana. “Apenas na cidade de São Paulo foram registradas 700 ocorrências em 2024, comparadas a 535 em 2023, um aumento de 31,2% só na capital. Outro destaque é o modelo Fiat Strada, que entrou no ranking com um aumento de 74% de ocorrências para esse modelo apenas na Cidade de SP (capital). A tendência é que esse modelo fique em destaque nos próximos meses para reposição de peças, pois em maio foi o veículo mais vendido em 2024”, finaliza Correia.