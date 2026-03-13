Machado Meyer assessora Kovr em operação de R$ 450 milhões

O Machado Meyer Advogados assessorou o Grupo Segurador Kovr na estruturação e implementação de uma reorganização societária que antecedeu a alteração de controle do grupo para o PicPay. Avaliada em R$ 450 milhões, a operação contemplou a criação de uma holding regulatória e a tramitação do pedido de homologação perante a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A equipe do escritório elaborou os documentos societários para a constituição da nova holding e coordenou o pedido de homologação da aquisição de participação qualificada dessa sociedade nas supervisionadas Kovr Seguros, Kovr Previdência e Kovr Capitalização.

Com a liderança do sócio Thomaz Kastrup e o apoio do advogado André Hermont Jahara, o Machado Meyer também foi responsável pela revisão integral do pacote submetido para aprovação prévia da alteração de controle do Grupo Kovr para o PicPay, com foco na aderência regulatória e na segurança jurídica da transação.