Alejandro Widder assume como CEO da Zurich Santander

A Zurich Santander Brasil anunciou a nomeação de Alejandro Widder como novo CEO da operação no país. Com mais de 30 anos de experiência em Finanças, Produtos e Ciências Atuariais, o executivo assume com a missão de impulsionar o desempenho da companhia e ampliar o alcance das soluções de Seguros e Previdência.

“É um desafio que assumo com grande senso de responsabilidade e visão de longo prazo, guiado pelo propósito de inovar constantemente para proteger as pessoas e seus projetos, enquanto contribuímos para promover um mercado segurador cada vez mais humano, ético e sustentável. Nesse compromisso, reitero a preocupação constante da companhia com a experiência dos mais de 8 milhões de clientes que nos conferiram a sua proteção, com a evolução de todas as frentes tecnológicas, dados e, consequentemente, de crescimento e transformação”, afirma Widder.

Widder construiu carreira em seguradoras relevantes na América Latina, com passagens pela Argentina e pelo México, além de atuação em posições regionais. Ao longo da trajetória, liderou áreas como Finanças, Atuarial, Produtos, Pricing, Subscrição, Analytics, Experiência do Cliente (CX) e Estratégia, consolidando visão integrada do negócio segurador.

Desde 2018 na Zurich Santander Brasil, ingressou como CFO e, gradualmente, ampliou seu escopo para frentes estratégicas da companhia. Agora, à frente da operação, o executivo lidera uma equipe de mais de 400 profissionais, com foco em crescimento sustentável, excelência operacional e fortalecimento da cultura de proteção e educação previdenciária no mercado brasileiro.