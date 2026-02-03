Aon conquista pelo 4º ano seguido o selo Top Employer Brasil

A Aon conquistou pelo quarto ano consecutivo a certificação Top Employer Brasil, concedida pelo Top Employers Institute, fundado em 1991, avalia de forma detalhada como as organizações implementam suas políticas de recursos humanos, analisando o desempenho interno com base em seis aspectos transversais, distribuídos em 20 temas, como estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, aquisição de talentos, aprendizagem, bem-estar, diversidade e inclusão, entre outros. As práticas aplicadas junto aos colaboradores são avaliadas a partir da premissa de garantir o desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal.

Além do Brasil, a certificação também foi concedida às operações da Aon na Argentina, Colômbia e México. Com isso, a companhia obteve o selo Top Employer América Latina 2026, tornando-se a única empresa do mercado segurador a conquistar esse reconhecimento na região. O selo regional valida e reforça as práticas de Capital Humano da companhia em quatro mercados estratégicos, refletindo o alinhamento consistente de políticas e programas de talentos em toda a América Latina.

“Receber novamente essa certificação é motivo de grande orgulho para a Aon, pois confirma que nosso compromisso com as pessoas se traduz em ações concretas e consistentes ao longo do tempo”, afirmou Adriana Zanni, chief people officer da Aon para a América Latina. “A prioridade da companhia é seguir criando um ambiente em que nossos colegas se sintam valorizados, apoiados e com oportunidades reais de desenvolvimento, fortalecendo uma cultura que impulsiona tanto o crescimento profissional quanto o bem-estar pessoal”.

Para Bernardo Marinho, diretor de Pessoas para o Brasil na Aon, o reconhecimento traduz a coerência entre discurso e prática na construção do ambiente de trabalho. “Nosso maior diferencial está nas pessoas. A renovação do selo Top Employer no Brasil mostra que aquilo que defendemos externamente — desenvolvimento, cuidado e valorização da força de trabalho — é vivido internamente com consistência. É essa cultura que nos permite formar times engajados, preparados para assumir o protagonismo no mercado e entregar as melhores decisões para os clientes, com impacto positivo na sociedade.”

Em 2026, o Top Employers Institute concedeu o selo a cerca de 2.500 organizações em todo o mundo. Com a conquista deste ano, a Aon se consolida entre os Principais Empregadores de 2026 e reforça sua posição como referência global na atração e retenção de talentos.