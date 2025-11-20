EXCLUSIVO – O Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, abriu a tarde de ontem na Casa do Seguro, promovida pela CNseg, destacando que a COP30 precisa ser marcada pela implementação efetiva das políticas climáticas. Segundo ele, essa implementação só é viável com o envolvimento dos líderes locais — prefeitos, vereadores, gestores municipais e líderes comunitários.

“Sem os prefeitos, não haverá implementação”, afirmou, destacando exemplos internacionais como a forte presença de lideranças subnacionais dos Estados Unidos, mesmo quando o governo federal não se engaja da mesma forma. Carvalho reforçou que 80% das emissões globais têm origem nas cidades, o que torna o espaço urbano peça-chave da transição climática.

O ministro ressaltou ainda a necessidade de investimentos federais em drenagem, contenção de encostas e infraestrutura resiliente, lembrando eventos recentes no Rio Grande do Sul e Paraná. “Essa COP não pode ser só da floresta; deve ser também a COP das cidades”, avisou, complementando: “Eventos como estes vão continuar acontecendo se não diminuirmos o desmatamento ou se não pararmos as emissões. Queremos que os prefeitos e os governadores do mundo precisam ser ouvidos, pois nosso planeta pede socorro”.

Kelly Lubiato, de Belém/PA