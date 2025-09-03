Allianz Seguros anuncia novo Diretor de Vida

A Allianz Seguros, acaba de anunciar Caio Souza como novo diretor de Vida da companhia. O executivo assume o cargo a partir de 8 de setembro e se reportará diretamente a Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida.

Ao longo de mais de 20 anos de atuação no mercado segurador, Caio Souza ocupou diversas funções de liderança nas áreas Comercial e de Produtos, sobretudo de Pessoas, em grandes empresas. A sua trajetória profissional tem como destaque passagens por XP Inc, Banco Modal, SulAmérica, Liberty Seguros e Unibanco AIG Seguros, além da AGF Seguros (hoje Allianz Seguros).

“O segmento de Vida saltou quase 10% somente nos cinco primeiros meses deste ano, o que demonstra que é um dos mais promissores dentro do nosso setor atualmente. Como uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo, a Allianz não só tem acompanhado essa tendência como vem registrando um crescimento acima do mercado: no mesmo período, a companhia alavancou 27% nesta carteira”, lembra o novo diretor.

De acordo com Caio Souza, o desempenho expressivo reforça o apetite crescente da Allianz por essa linha de negócio. “É uma empresa que acredita no potencial do seguro de Vida como uma solução essencial para apoiar o planejamento financeiro das famílias e que seguirá comprometida em ampliar a sua participação no segmento por meio de um portfólio robusto e investimentos contínuos em inovação. O nosso objetivo é democratizar o acesso ao seguro de Vida e consolidar a Allianz como referência nesse mercado em expansão”.