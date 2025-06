Fundación MAPFRE celebra 50 anos em cerimônia na Espanha

A Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos criada pela MAPFRE, celebrou seus 50 anos de existência com uma cerimônia solene realizada em Madri, na Espanha. O evento foi presidido por Sua Majestade, o Rei da Espanha, que exaltou a trajetória da instituição em favor da educação, da inclusão social, da segurança viária, da pesquisa e da cultura ao longo das últimas cinco décadas.

Durante a celebração, que reuniu mais de 450 convidados entre autoridades, representantes de entidades sociais e beneficiários, o monarca foi nomeado “Voluntário de Honra” da Fundación MAPFRE, em reconhecimento ao seu apoio contínuo à causa social. A homenagem também destacou o trabalho dos 9.800 voluntários ativos da instituição ao redor do mundo, incluindo ações em situações emergenciais, como nas recentes enchentes no sul do Brasil.

“Todos temos a obrigação de ajudar. Devemos isso às pessoas menos favorecidas, e é exatamente isso que a Fundación MAPFRE tem feito nos últimos 50 anos: estar a serviço das pessoas e das sociedades”, afirmou Antonio Huertas, presidente da Fundación MAPFRE.

Com presença em 24 países e mais de 1,1 bilhão de euros investidos em iniciativas sociais, a instituição já impactou positivamente cerca de 180 milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus pilares de atuação abrangem projetos voltados à segurança viária, promoção da saúde, seguros e previdência, ação social e cultura.

No Brasil, onde está presente há 35 anos, a Fundación MAPFRE beneficia anualmente milhões de pessoas com iniciativas de impacto social direto. Somente em 2024, mais de 9 milhões de beneficiários foram alcançados por suas ações, tanto de forma presencial quanto digital.

A atuação na América Latina foi amplamente destacada durante o evento, especialmente pelo papel transformador da instituição em regiões com altos índices de desigualdade social. O apoio a programas educacionais e à integração profissional tem sido essencial para romper ciclos de pobreza e criar oportunidades sustentáveis.

“Os 50 anos da Fundación MAPFRE representam mais do que uma data simbólica — são a celebração de uma trajetória marcada pela solidariedade e pelo compromisso com o impacto social. O Brasil tem orgulho de fazer parte dessa história há mais de três décadas, e seguiremos fortalecendo esse legado com ainda mais dedicação e responsabilidade”, afirma Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.