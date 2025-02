Setor de seguros cresce mais de 12% em 2024

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o relatório Síntese Mensal com os dados consolidados do setor de seguros, previdência e capitalização referentes ao ano de 2024.

A arrecadação do setor supervisionado no mês de dezembro foi de R$ 40,97 bilhões. No acumulado de 2024, as receitas totalizaram R$ 435,56 bilhões, representando um crescimento de 12,2% em relação ao ano anterior, consolidando sua trajetória de expansão no mercado brasileiro. Já o crescimento real em 2024, já descontada a inflação do período, foi de 7,6%.



Em dezembro de 2024, o setor retornou à sociedade R$ 20,38 bilhões por meio de indenizações, resgates, benefícios e sorteios. No acumulado do ano, esse retorno alcançou R$ 241,42 bilhões, um montante 6,8% acima do registrado no ano anterior.



Dentre os destaques de 2024, os seguros de pessoas apresentaram crescimento significativo:



VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre): crescimento de 16,3% em relação a 2023, evidenciando o fortalecimento dos produtos de acumulação como alternativa de investimento e complementação de renda futura.

Demais ramos de pessoas: todos os principais ramos registraram crescimento acima de 10%.



No segmento de seguros de danos, o desempenho geral foi impactado pelo ramo de automóveis, que registrou crescimento inferior ao restante do setor. No entanto, diversas outras modalidades de seguros patrimoniais e empresariais também tiveram altas superiores a 10%, demonstrando a resiliência do mercado e a diversificação dos produtos ofertados.



Os produtos de capitalização também apresentaram alta de 6,1% na receita acumulada em 2024, em comparação ao ano anterior, com arrecadação de R$ 20,38 bilhões.



De acordo com Alessandro Octaviani, Superintendente da Susep, “a evolução do setor em 2024 reflete um ambiente de negócios mais consolidado, com maior adesão dos consumidores e avanços regulatórios que contribuem para a transparência e o crescimento sustentável do mercado. A Susep seguirá monitorando os indicadores e fomentando iniciativas para a ampliação do acesso ao seguro no Brasil”, finaliza Octaviani.



Estes e outros dados estão detalhados no relatório Síntese Mensal de dezembro, que pode ser acessado no site da Susep.



Para consultar os dados da Autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.