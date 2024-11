EXCLUSIVO – O Grupo GC do Brasil nasceu há 15 anos com a missão de desenvolver soluções para facilitar e ampliar a distribuição de seguros e serviços, gerando valor para a sociedade, a organização e os indivíduos. Agora, ele passa a ser apenas o GrupoGC, assim mesmo, escrito junto. A noite de terça-feira (26) marcou a estreia da nova marca e a comemoração do aniversário, além da entrega do Prêmio Super Star. Conversamos com Renato Almeida, CEO do GrupoGC desde janeiro de 2024.

Ele conta sobre a sua missão à frente do GrupoGC e como foi a condução da mudança da marca. Almeida explica como será a atuação do grupo e como os parceiros percebem as vantagens de trabalhar unidos.

REVISTA APÓLICE: Que missão você recebeu ao assumir como CEO do GrupoGC?



RENATO ALMEIDA: Além de ter recebido a tarefa de unificar tradição de um grupo de quase 15 anos com a inovação que se é exigida para manter a competitividade e relevância frente ao mercado, recebi a missão de alcançar no Grupo o número de 220 corretoras atendidas em todo território nacional (hoje estamos com aproximadamente 140) e atuar para posicionar cada uma delas como referência em suas regiões.



REVISTA APÓLICE: Ao completar 15 anos, qual você acha que é a maior força do Grupo?

RENATO ALMEIDA: O Grupo nasceu da união entre corretores que perceberam juntos que podiam criar soluções para facilitar o dia a dia de suas próprias corretoras. Após quase 15 anos, a nossa principal força é a mesma: A união! Esta união em torno de um propósito trouxe o Grupo até aqui e temos a convicção de que é a nossa força motriz para continuar caminhando e nos consolidando cada vez mais.

REVISTA APÓLICE: Por que vocês decidiram realizar a reformulação da marca do GrupoGC?

RENATO ALMEIDA: Desde nossa fundação, não tínhamos realizado um trabalho estratégico para fixar o nosso posicionamento e, para nos consolidar ainda mais frente às corretoras, colaboradores e ao mercado segurador, precisávamos de uma marca que refletisse nossa tradição, mas que trouxesse à tona nossas projeções para o futuro.

Por esse motivo, alguns fatores não poderiam, de forma alguma, ser ignorados pelo Grupo no que diz respeito a este posicionamento. Mudança de direção, novo propósito, reposicionamento de mercado, novos produtos, brand awareness e mudança de cultura foram fatores relevantes (e decisivos) para o processo de rebranding.

REVISTA APÓLICE: Qual é o principal benefício para um corretor que faz parte do grupo?

RENATO ALMEIDA: Sem dúvidas, ter acesso e poder implementar o Jeito GC de Ser e Fazer em sua corretora. O Jeito GC é a nossa metodologia exclusiva que foi desenvolvida ao longo de quase 15 anos de experiência e unificou grande parte das soluções para as dificuldades que as corretoras enfrentam no dia a dia, principalmente nos quesitos operacionais e comerciais.

Em suma, atuamos para entregar as melhores soluções para os corretores, dando todo apoio e suporte para alavancagem dos negócios na ponta comercial, e gerando otimizações na gestão da operação de seus negócios para melhorar a produtividade e reduzir o retrabalho.

REVISTA APÓLICE: Como tem sido trabalhada a parceria com as seguradoras?

RENATO ALMEIDA: As parcerias são trabalhadas por meio de campanha interna denominada Super Star – onde estimulamos que nossas corretoras realizem a venda dos produtos das seguradoras parceiras, bonificando também as corretoras mais aderentes aos processos e com melhores resultados; por meio de encontros online que são intermediados por nossa equipe Treinamento & Desenvolvimento, onde promovemos a integração entre corretoras e companhias com o objetivo de auxiliar e sanar possíveis dúvidas sobre os produtos vendidos. Também promovemos vários encontros presenciais, tais como: Reunião Comercial, GC Jovem (Sucessão), Líder que Inspira (formação de liderança), Convenções anuais, além de estarmos presentes em congressos e encontros do setor.

REVISTA APÓLICE: Como você enxerga o futuro do GrupoGC para os próximos anos?

RENATO ALMEIDA: Nos próximos anos, enxergo o GrupoGC consolidando ainda mais sua posição nas regiões em que já atuamos e conquistando espaço em regiões que ainda não estamos presentes. De forma sustentável e de acordo com nossos pilares e metas institucionais, ampliaremos nossa capacidade de atendimento respeitando sempre a nossa tradição, mantendo uma relação próxima com nossos stakeholders, mas com olhar atento ao futuro. Cada passo planejado e executado, nos aproxima da nossa visão: ser referência. O futuro do GrupoGC está diretamente ligado a esta visão. Queremos ser, cada vez mais, referência para nossos corretores, parceiros das cias seguradoras e nossos colaboradores.

REVISTA APÓLICE: Em que áreas ou produtos o GrupoGC deve investir em 2025?

RENATO ALMEIDA: Além de colocarmos em prática uma nova estrutura de governança corporativa, fortaleceremos a atuação comercial do Grupo, ampliando nossos hubs de atendimento que possuem a missão de mapear oportunidades e gerar negócios aos nossos corretores.

Ademais, investiremos em soluções que aumentem a produtividade dos nossos corretores, usando tecnologias de automação e inteligência artificial.